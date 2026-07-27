tennis
27 luglio 2026 alle 21:11
Lorenzo Carboni parte bene a BolzanoSuperato il primo turno delle qualificazioni nell’Itf 25
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Inizia con una vittoria il cammino di Lorenzo Carboni nelle qualificazioni dell'Itf25 di Bolzano (montepremi 30mila euro, terra battuta).
All'esordio nello Sparkasse Alperia Trophy, il tennista algherese (numero 470 al mondo e accreditato della prima testa di serie nel tabellone cadetto) ha regolato con un doppio 6-2 Matteo Trombini.
Nel turno decisivo, sfida per un posto nel main draw Alessandro Dragoni (1609 Atp).
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