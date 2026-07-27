Il Sant'Elena (Promozione) si imbottisce di giovani. «D'intesa con il nuovo tecnico Bebo Antinori», dice il ds Mario Orrù, «stiamo allestendo un organico di ragazzi giovani, motivati e con voglia di riscatto. Ringraziamo il precedente allenatore Maurizio Rinino, che nonostante le difficoltà ha tenuto compatto il gruppo fino alla fine».

Tante le conferme: blindato il portiere Gabriele Sanna, richiesto in Serie D ed Eccellenza. Restano Auriemma, Sanna Cocco, Delogu, Minerba, Rotaru, Giancarli, Pitzalis, Cogoni e Mauro Ragatzu. Dal vivaio promosso Leonardo Coiana (2010). Tra i volti nuovi Giovanni Fancello (2009), Federico Loi (2008) e Congia (2009), oltre agli esperti Stefano Mura, Riccardo Pulcrano, Alessandro Serrau, Francesco Tumatis e Fabio Fredrich. Dalla Ferrini in arrivo Riccardo Carta (2009). Sarà formata l'Under 18, affidata a Daniele Andreini. Mercoledì alle 17 raduno al campo Veritas di Selargius.

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