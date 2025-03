Uno scontro fraticida, una novità in assoluto a Tertenia. In campo domenica alle 15, si affronteranno Cos e Olbia.

Una partita per la salvezza con la Cos si giocherà tutto: un pareggio potrebbe essere utile alla squadra di Antonio Carta, ma non potrebbe bastare per curare il sogno salvezza. Sta decisamente meglio grazie ai suoi 33 punti in classifica. Una sua sconfitta potrebbe però complicare il suo piano "salvezza-diretta".

La gara di domenica come detto è una novità assoluta: previsto il pubblico delle grandi occasioni. L'Olbia si presenterà con l'allenatore Ze Maria sugli spalti per squalifica e senza il bomber Costanzo. Arriverà a Tertenia senza aver ricevuto in settimana l'ultimo stipendio. Ma nessuno crede che questo influenzerà la gara.

L'Olbia arriva con l'obiettivo della vittoria. Come la Cos che domenica scorsa ha dato chiari segni di vivacità mancando nel finale la vittoria esterna contro la Puteolana.

La formazione come sempre sarà resa nota prima della gara. In settimana la squadra si è allenata con grande convinzione: sa di giocarsi le ultime possibilità di guadagnarsi in questo finale di stagione la salvezza, passando magari attraverso i playout. Le possibilità ci sono tutte.

