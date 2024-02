La partita di Serie D Anzio-Atletico Uri in programma per domenica prossima, è stata rinviata a mercoledì 28 febbraio per l'impegno di calciatori nel Torneo di Viareggio.

Una gara importantissima per la squadra sarda allenata da Massimiliano Saba, che ha assoluta necessità di far punti per agguantare la salvezza per passare per i playout.

Domenica si giocheranno Cos-Ostia Mare alle 14,30. Difficile l'impegno del Latte Dolce contro il Cassino che non perde da 13 turni e che occupa la seconda posizione in classifica assieme alla Romana dietro la Cavese. I sassaresi giocheranno in trasferta alle 14,30. Il Budoni gioca in casa alle 14 conto la lanciatissima Nocerina.

Per la squadra sarda allenata da Mario Petrone, l'obbligo e far punti per sperare ancora in una difficile salvezza diretta.

