Sardegna portabandiera del cavallo italiano di 7 anni ai Campionati mondiali di concorso completo riservati ai giovani cavalli, che si disputeranno da giovedì a domenica negli impianti di Le Lion d’Angers in Francia. Si tratta di Dolmen AA, lo stallone anglo arabo figlio di Bonaparte N e Viddalba da O’Pif d’Ivraie, nato nell’azienda regionale di Tanca Regia e allevato dall’agenzia Asvi.

Dolmen AA sarà montato come l’anno scorso – nel 2005 era stato selezionato per i cavalli di 6 anni – dal cavaliere Nicola Datti e gareggerà nella categoria CH-M-YH-CCI3-L. Una conferma per il cavallo isolano che ha ribadito l’attitudine dell’anglo arabo sardo al concorso completo di equitazione con le qualificate presenze alle competizioni nazionali e internazionali, dove ha mostrato equilibrio, coraggio ed affidabilità. Dolmen è di proprietà del generale Francesco Azzaro.

Gli altri tre binomi azzurri sono formati da Pietro Grandis con Daylight B 5, Martina Guerra con Vanity FZ e Kessya Krutzler con I Can’t Get Enough. Tre le prove da sostenere, come da regolamento, per il completo: dressage, cross (con il percorso in campagna) e gara di salto ostacoli.

Seguiranno i Campionati mondiali il direttore generale dell’Asvi, Raffaele Cherchi, e il direttore dei Servizi tecnici, Marco Piras.

© Riproduzione riservata