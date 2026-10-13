Monastir, due sconfitte e un pareggio per il settore giovanileUn turno poco felice per le tre squadre della società biancoblù
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Un turno non troppo roseo quello del Settore Giovanile del Monastir. Due sconfitte e un pareggio per le tre squadre biancoblu scese in campo tra domenica 11 ottobre e lunedì 12, che già si proiettano verso la prossima giornata dei rispettivi campionati. Il weekend è iniziato domenica con il pareggio per 2-2 dei Giovanissimi Regionali Under 15. La formazione U15 ha conquistato un punto in trasferta contro il Tanca Marchesa grazie alla doppietta di Tommaso Lilliu. Con questo pari, sono quattro i punti guadagnati in tre giornate e ottavo posto in classifica. Sempre domenica è arrivata la sconfitta per gli Allievi Regionali Under 17. Per i monastiresi trasferta amarissima contro la EffeCi Ferrini: un pesante 5-0 condanna l’U17 a restare penultima in classifica con zero punti in tre partite. Esordio stagionale doloroso per l’Under 18 Regionale. La trasferta sul campo della Simba va ai padroni di casa per 3-1. La rete di Alessio Orrù non è bastata a dar forza ai campidanesi per ribaltare le sorti dell’incontro.