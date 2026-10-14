L’ottima stagione d’esordio sulle Legend Car procede nel migliore dei modi per il pilota cagliaritano Giorgio Basoli. Il 19enne, che a due round dal termine del Campionato Legend Cars Trophy 2026 guida sia la classifica assoluta sia quella della categoria giovani Young Lions, ora avrà la straordinaria occasione di vivere una nuova e stimolante impresa, stavolta a livello mondiale.

Il talento, la stoffa e il rendimento del pilota portacolori di Meda Sport gli hanno permesso di mettersi in evidenza e, alla luce dei risultati fin qui ottenuti, è stato selezionato per partecipare alle Inex Road Course World Finals, finali mondiali riservate alle Legend Car in programma alla Las Vegas Motor Speedway da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre.

A fine mese, dunque, Basoli volerà negli Stati Uniti e a Las Vegas competerà nella categoria Semi-Pro assieme al gruppo selezionato da Legend Cars Italia.

A inizio stagione, lasciato il karting dopo oltre un decennio e tante soddisfazioni, il concreto e brillante driver cagliaritano ha saputo trovare subito il feeling con le vetture Legend e, gara dopo gara, ha dimostrato di avere qualità, capacità e passo per puntare in alto. Così, dopo la gioia per il primato nel campionato tricolore assoluto e Young, il driver cagliaritano ha incassato anche la soddisfazione e la gratificazione di essere scelto per la finale mondiale. Un’occasione di crescita, visto che potrà confrontarsi coi migliori piloti di Legend Cars al mondo, ma anche un’opportunità per mettere in mostra le proprie doti.

Giorgio Basoli dichiara: «A inizio anno non avrei mai immaginato tutto questo, e invece sto per correre dall’altra parte del mondo. Dopo tredici anni nel karting, culminati con l’esperienza internazionale assieme a Jesolo Technology Kart, quest’anno ho debuttato nelle Legend Cars con Meda Motorsport, conquistando i primi podi e le prime vittorie. Adesso mi aspetta una nuova sfida: confrontarmi con alcuni dei migliori piloti della categoria su una pista completamente nuova. L’obiettivo? Dare tutto, puntare al podio e portare la bandiera dei Quattro Mori fino a Las Vegas. Sarà una trasferta dispendiosa e, per sostenere questa avventura, abbiamo riaperto il crowdfunding Road to Legend 2026. Ogni contributo, anche piccolo, ci aiuterà ad affrontare le spese della trasferta e della partecipazione alle World Finals. Anche una semplice condivisione può fare la differenza».

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