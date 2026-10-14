Nel campionato di Prima Categoria la palma del migliore spetta, una per girone ma entrambe galluresi, al Lauras nel girone D e al Tavolara in quello C. Per le altre "diocesane", invece, un turno, il 3°, da mettersi in fretta alle spalle. Il Lauras salito a quota 5 a Badesi ha colto il suo primo successo stagionale, mentre invece al Badesi 09 la sconfitta è costata l'ultimo posto in classifica, con un solo punto.

Stop per certi versi inatteso, vista l'ottima partenza di entrambe, sia per il Valledoria che per l'Atletico Castelsardo: i Valligiani sono stati sconfitti con un eloquente 4-1 a Ittiri che in virtù del successo è salito al primo posto, a quota 7, in compagnia dell'Ottava. Netta sconfitta (6-0) anche quella subita dall'Atletico Castelsardo a Olmedo che andava al riposo già con un passivo di 5 reti. In ogni caso in "cascina" c'erano 6 punti che permettono ad entrambe, a cui si è aggiunto il Malaspina, di occupare il secondo posto con 6, mentre sempre sul podio, con 5, si trova solitario il Lauras.

Il Tavolara, e parliamo del raggruppamento C, viaggia solitario e a punteggio pieno con 9 punti, inoltre vanta il miglior attacco (9) e la miglior difesa (2). Nella vittoria sul Supramonte (4-1), in grande evidenza Sergio Valenti che con la sua doppietta sembra voler gridare a tutti che l'arte del gol non conosce età. Scivolano invece in trasferta, rimanendo così a quota 6, sia il Golfo Aranci che a Bottida ha perso di misura 1-0, che l'Oschirese che a Nuoro, opposta al Santu Predu, ne ha incassato 4. Di fatto si è "disciolto" il "Trio Gallura" e a regnare solitario sul trono è rimasto il solo Tavolara, seguito dalla Bittese con 7.

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