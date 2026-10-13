Sole e spettacolo, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, nel martedì del quarto dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Dopo quella primaverile, domenica 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali che, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.

Il torneo di singolare maschile si è allineato agli ottavi di finale con nove italiani in corsa. Dopo la wild card Gabriele Crivellaro, vincente ieri, oggi sono arrivati agli ottavi anche la testa di serie numero 3, Tommaso Compagnucci (che ha sconfitto 4-6, 6-3, 6-4 in 2h19’ lo statunitense Alexander Chang), Giuseppe La Vela (6-1, 5-7, 6-2 in 2h32’ contro l’ucraino Eric Vanshelboim, numero 5 del seeding), Fausto Tabacco (che ha superato 6-4, 6-2 Tobia Costanzo Baragiola Mordini), Giorgio Tabacco (vittorioso per 7-6, 4-6, 6-4, in 3h35’, sul qualificato Matteo Sciahbasi nel match più lungo della giornata), Pierluigi Basile (1-6, 6-3, 6-4 in 2h25’ sul romeno Rares Teodor Pieleanu), Alexander Weis (6-0, 6-2 sulla wild card statunitense Jadon Price), Giovanni Oradini (5-7, 6-4, 6-3 in 3h11' su Gabriele Bosio) e il qualificato Lorenzo Berto (6-2, 6-3 sulla wild card Daniele Rapagnetta).

Ai saluti, invece, i qualificati Marco Furlanetto (battuto 6-2, 6-2 dallo statunitense Matthew William Donald, testa di serie numero 7), Simone Massucco (sconfitto 7-5, 7-5 in 2h11’ dal russo Andrey Chepelev, numero 4 del torneo) e la wild card Michele Mecarelli (6-2, 6-3 dal ceco Jonas Forejtek, testa di serie numero 2).

Il cammino nel main draw femminile si è aperto con le sconfitte della testa di serie numero 6 Marta Lombardini (6-2, 7-5 dalla francese Nina Radovanovic), di Camilla Gennaro (6-2, 7-5 dall’ellenica Valentini Grammatikopoulou, numero 5 del seeding) e della wild card Carla Giambelli (6-2, 6-3 dalla svedese Nellie Taraba Wallberg, numero 8).

Nel frattempo, sono arrivati anche i successi di tre azzurre che, attraverso le qualificazioni, hanno conquistato un posto nel tabellone principale. Si tratta di Chiara Fornasieri (dopo il ritiro di Federica Bilardo sul 6-3, 3-1), Ilary Pistola (7-6, 6-0 in 2h11’ su Barbara Dessolis) e Lavinia Luciano (2-6, 6-3, 10-4 in 2h18’ su Viola Bedini).

Out Caterina Odorizzi (sconfitta 6-0, 6-2 dalla russa Maria Andrienko), Eleonora Alvisi (costretta al ritiro a causa di un infortunio al ginocchio sinistro nel tiebreak del secondo set, dopo aver ceduto il primo 6-4 alla svedese Isabel Skoog), Nicole Andrea Molaro (battuta 7-5, 6-4 in 2h08’ dalla svizzera Iva Ivanovic) e Giulia Paternò (fermata 6-4, 6-7, 10-8 in 2h41’ dalla tedesca Luisa Meyer Auf Der Heide).

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