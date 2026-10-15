Tre vittorie in tre giornate. Un approccio assolutamente di livello per il neopromosso Tavolara con il Girone C di Prima Categoria. Tuttavia, non si ferma il mercato della società neroverde: è ufficiale infatti l'arrivo dello spagnolo Antonio Javier Hernandez Acevedo, noto come Toni Hernandez.

Il profilo

Un colpo che parla spagnolo per il Tavolara. Non l'unico in rosa, visto che son presenti già calciatori dalla penisola iberica come Bola Esteve, o Sergio Valenti che proviene dall'Argentina, come anche il portiere Maximiliano Festa. Toni Hernandez è un attaccante proveniente dal Club Deportivo Lamiya, militante nella Primeira Andaluza Huelva (sesto livello del campionato spagnolo, paragonabile alla Promozione). Classe 2003 nativo di Huelva è una punta centrale dalla discreta stazza fisica con la quale riempie l'area di rigore. Nella scorsa stagione ha messo a segno 12 gol in 17 partite contribuendo al salto di categoria del suo club.

Adesso, una nuova avventura, sotto la guida di Mister Tamponi, per aiutare la squadra a mantenere un trend, sino ad oggi, invidiabile per le rivali. Di seguito la nota della società del Tavolara sui propri portali social: "𝑩𝑬𝑵𝑽𝑬𝑵𝑼𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑵𝑰

La società 𝑻𝒂𝒗𝒐𝒍𝒂𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒍𝒄𝒊𝒐 è lieta di annunciare l’arrivo di 𝑨𝒏𝒕𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑱𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓 𝑯𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒅𝒆𝒛 𝑨𝒄𝒆𝒗𝒆𝒅𝒐, detto 𝑻𝒐𝒏𝒊 𝑯𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒅𝒆𝒛. Attaccante, proveniente dal 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒚𝒂, Toni entra a far parte della nostra Prima Squadra per la stagione 2026/27. Un nuovo innesto per il reparto offensivo, pronto a mettere qualità, determinazione ed entusiasmo al servizio del gruppo. 𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐚𝐯𝐨𝐥𝐚𝐫𝐚, 𝐓𝐨𝐧𝐢!"





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