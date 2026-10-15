Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, cinque tennisti e sei tenniste italiane sono pronti a disputare i quarti di finale del quarto dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Dopo quella disputata in primavera, domenica 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali che, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.

Nel singolare maschile, sono giunti ai quarti la testa di serie numero 3 Tommaso Compagnucci (dopo aver sconfitto 6-2, 6-0 Pierluigi Basile), Fausto Tabacco (6-2, 6-2 al polacco Marcel Zielinski), Giorgio Tabacco (6-0, 6-1 contro il finnico Eero Vasa, numero 8 del seeding), Alexander Weis (che nel match più lungo della giornata si è imposto 6-4, 5-7, 6-4, dopo 3h21’ di gioco, su Giuseppe La Vela) e il qualificato Lorenzo Berto (che ha incassato il ritiro del russo Andrey Chepelev, numero 4, sul 6-4, 5-4, dopo 2h03’).

Sconfitte per Giovanni Oradini (che si è ritirato dopo aver perso i primi cinque giochi contro il ceco Matthew William Donald, numero 7 del torneo) e la wild card Gabriele Crivellaro (battuto 6-2, 6-1 dal ceco Jonas Forejtek, numero 2).

Nel femminile, esordio vincente per la testa di serie numero 1 Jessica Pieri (che ha sconfitto 6-2, 6-2 Francesca Gandolfi), per la numero 2 Alessandra Mazzola (7-6, 6-3, in 2h02’, sull’uzbeka Laima Vladson), Matilde Paoletti (doppio 6-0 alla lucky loser Giulia Paternò), Noemi Maines (6-4, 6-4 alla romena Maria Toma), Angelica Raggi (6-3, 7-6 sull’elvetica Iva Ivanovic in 2h14’) e la qualificata Chiara Fornasieri (6-2, 6-1 su Matilde Mariani).

Eliminate le qualificate Lavinia Luciano (6-1, 6-3 dalla statunitense Gabriella Price) e Ilary Pistola (6-4, 6-3, in 2h04’, dalla lettone Beatrise Zeltina, numero 4 del seeding) e la wild card Sveva Fumagalli (6-3, 6-2 dalla tedesca Franziska Sziedat).

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