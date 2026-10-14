La Dinamo inizia a recuperare i giocatori. Questa sera Michele Vitali e Riccardo Pisano si sono allenati con la squadra. Verranno sicuramente convocati per il match di sabato al palaSerradimigni contro Cento (inizio alle 20.30) anche se soltanto venerdì il coach Luca Vitali capirà se sono pronti per disputare qualche minuto di gioco.

Di sicuro è una buona notizia dal momento che finora i due biancoblù sono rimasti fermi. Per l'esterno Michele Vitali nessun problema di condizione dal momento che l'infortunio al pollice destro non gli ha impedito di svolgere la parte atletica. Il vero test sarà nell'afferrare il pallone dopo un passaggio o a rimbalzo, con la pressione del difensore.

Per il play Pisano invece è diverso, dal momento che l'infortunio era di natura muscolare. Il ventunenne sassarese ha fatto un riscaldamento accurato prima di iniziare l'allenamento, ma solo l'intensità agonistica dirà se è pronto per riprendere o se necessita ancora di una settiimana di cautela.

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