Nel derby dell’oristanese, valevole per la gara di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione, successo casalingo dell’Arborea, che si impone 1-0 contro il Samugheo.

Secondo scontro diretto nel giro di pochissimi giorni: le due formazioni si erano difatti già affrontate, sempre al “Gino Neri”, in campionato domenica scorsa (sfida terminata 2-0 per i padroni di casa). In un primo tempo avaro di occasioni, è arrivata la rete che ha deciso il match di Paolo Atzeni, al 36’ del primo tempo, che calcia direttamente dal corner un pallone che si infila, sorprendendo la difesa di casa, tra il primo palo e il portiere Cabasino.

Da metà ripresa il match si infiamma, iniziando dalle conclusioni di Frau per il Samugheo e Corona per l’Arborea (nel primo caso è bravo Stevanato, nel secondo la mira non è delle migliori). Al 30’, Loreto anticipa tutti su un cross di Fadda dalla destra ma non inquadra lo specchio. Al 45’ è Mauro Frongia, con una botta dal limite, a colpire il palo alla destra di Stevanato. Nei minuti di recupero, infine, prima Pibiri mette a lato, poi Cinà trova Stevanato attento con una pregevole parata.

L’undici allenato da Maurizio Firinu, dunque, partirà con un leggero vantaggio in vista della gara di ritorno, in programma mercoledì 28 ottobre, alle 17, a Comunale di Samugheo. In palio ci saranno i quarti di finale.

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