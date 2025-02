La Serie C Unica di basket maschile si prepara a vivere il quarto turno del girone di ritorno. A tenere banco è soprattutto il derby quartese tra Ferrini Pisano Arredamenti (seconda in classifica dopo il successo di sabato scorso in casa dell'Olimpia Cagliari) e l'Antonianum: la sfida è in programma al PalaSant'Elena sabato alle 19.30.

Non meno interessante il match tra quarta e quinta della classifica, con Il Veliero Calasetta che riceve la visita della Sirius Nuoro al PalAversano, sempre sabato alle 18.

Trasferta sassarese per l'Olimpia, che proverà a rialzarsi in casa del Sant'Orsola (17.30). A chiudere il quadro del sabato sarà il derby sassarese tra la Dinamo B e il Cus Sassari (palla a due alle 20).

L'unica gara domenicale, infine, vedrà la capolista imbattuta Innovyou Sennori di scena sul parquet della Coral Alghero. Come disposto dalla Federbasket regionale, su tutti i campi verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Paolo Merella, allenatore benemerito, scomparso venerdì.

