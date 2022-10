I complimenti del numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli non sono stati di circostanza: l'affluenza e la passione dei tifosi accorsi al “Vanni Sanna” non sono comuni. Basti dire che considerando tutte e 60 le squadre della serie C lo stadio sassarese è nella Top Ten come afflusso di pubblico coi 4.000 spettatori di media. Il derby con l'Olbia ha addirittura registrato 4.312 paganti, dato che non si registrava da 16 anni.

Bisogna dare merito alla nuova dirigenza (Abinsula) e allo staff dirigenziale timonato da Stefano Udassi che è stato raggiunto l'obiettivo principale dichiarato nell'estate del 2021 quando venne rilevata la Torres: riportare la gente allo stadio, attirare nuovi tifosi e riaccendere l'entusiasmo in città.

Se poi la squadra di Greco riuscisse a conquistare qualche vittoria in più la febbre rossoblù salirebbe di qualche grado e a quel punto lo stadio che i vecchi tifosi chiamano ancora Acquedotto diventerebbe quel fortino difficilmente espugnabile che ha consentito alla Torres di viaggiare per qualche stagione nelle posizioni elevate della serie C.

© Riproduzione riservata