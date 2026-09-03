Dopo undici anni Geppi Cucciari lascia “Un giorno da pecora”.

Lo annuncia la stessa conduttrice di Macomer, senza nascondere che non è stata una sua decisione: «A settembre dopo 11 anni non tornerò ai microfoni di “Un giorno da pecora” come avrei desiderato», scrive su Instagram, abbracciando in un video il suo braccio destro Giorgio Lauro sulle note di “Ne me quitte pas”. «Gli impegni di lavoro degli ultimi tre anni non mi hanno permesso di coprire tutta la stagione radiofonica, ma fino all’ultima edizione mi è sempre stato concesso di andare in diretta dalla sede Rai di Milano per metà della stagione», spiega.

Stavolta però «nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione, che mi consentiva di conciliare “Un giorno da pecora” con “Splendida cornice” e gli altri impegni, non è stata ritenuta praticabile per ragioni editoriali. E’ stato deciso di avere qualcuno disponibile tutto l’anno. Mi dispiace, mi mancherà tantissimo la radio».

Di qui i ringraziamenti: «Mi mancherà il @simpaticolauro, che è stato sempre molto più di un collega e col quale negli anni abbiamo costruito un legame davvero speciale, mi mancherà @rachele.brancatisano che mi ha accolta fin dall’inizio come una sorella e che è diventata mia comare perché ho avuto il privilegio di battezzare suo figlio, mi mancherà la redazione di questo programma, il sorriso di @the_crazy_joy , @francescafornario e il suo grande cuore, l’assoluto @ilmaestrobernardini, i sempre preziosi @la__noe e il suo fascino @marco1marra e la sua concretezza e @daniel.franchina1 e la sua mira editoriale, e @davidebrit, sempre al nostro fianco. Siamo cresciuti davvero tutti insieme, tra riunioni, discussioni, caffè e panini in piedi. Era bello condividere tutto questo mondo con voi. Per le giovani e talentuose @rorositive @itschiaracami: resterò vostro padre. Avete scandito i miei anni, le mie giornate, i miei pranzi. E grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto in queste circa 2000 puntate, incontri a volte sorprendenti, altre sconcertanti, sempre illuminanti».

Infine il saluto al pubblico: «Mi mancherà il rapporto unico con gli ascoltatori di questo programma, un pubblico dedicato, attento, severo e dai grandi slanci. Ci ritroveremo, ne sono sicura».

L’indiscrezione era già emersa a fine luglio, quando nei palinsesti radiofonici al vaglio dei vertici Rai il nome della conduttrice e attrice di Macomer non compariva, mentre al suo posto è confermata Nancy Brilli, che dopo una stagione di "Ballando con le stelle" le era subentrata da febbraio fino alla fine della stagione.



Cucciari era arrivata a "Un Giorno da Pecora" nel 2015 al fianco di Giorgio Lauro e in undici delle diciotto edizioni è diventata uno dei volti simbolo dell'appuntamento fisso per gli appassionati di politica e satira. Come scrive lei stessa, è stata confermata in Rai la conduzione di "Splendida Cornice", programma che porterà avanti tra tutti gli impegni in teatro e al cinema.

(Unioneonline/D)

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