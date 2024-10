La Serie C Unica di basket maschile torna in campo nel weekend per il secondo turno della regular season.

Il match da cerchiare in rosso sul calendario è in programma sabato (ore 18) al PalaConi di Nuoro: dopo aver giocato alla pari per larghi tratti contro i campioni in carica di Sennori, i "Sirbones" di coach Puddu cercano la prima soddsifazione contro la Pisano Arredamenti Ferrini di coach Fioretto, vittoriosa nel turno d'apertura contro il Cus Sassari.

Sempre sabato sono in programma altre due gare: alle 17.30, al PalaSimula di Sassari, la Torres ospita Il Veliero Calasetta, al debutto stagionale dopo aver riposato nel turno d'apertura. Tanta curiosità per i tabarchini, guidati anche quest'anno da Simone Frisolone: perso Werlich (volato a Sennori), sono arrivati diversi giovani da oltre Tirreno come la guardia Babucci e i lunghi Mpeck e Graaf.

Alle 18.30, invece, è ancora tempo di derby tra Cus Sassari e Sant'Orsola, entrambe ko sabato scorso.

Nella domenica, invece, la copertina è tutta per la sfida di via Pessagno (ore 19) tra l'Olimpia Cagliari di Roberto Zucca e l'Innovyou Sennori: due tra le più accreditate contender per la lotta al vertice. Va a caccia del primo successo, infine, l'Antonianum, impegnata a Quartu (18.30) contro la neopromossa Coral Alghero.

