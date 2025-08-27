Serie C: la Torres perde Lunghi per squalificaLa mezz'ala salterà la trasferta di Campobasso
La Torres dopo la vittoria casalinga alla prima di campionato contro il Pontedera, si prepara alla trasferta di Campobasso. La gara si giocherà sabato alle 18.
Il tecnico Michele Pazienza dovrà fare a meno dell'infortunato trequartista Mastinu e anche della mezz'ala-punta Alberto Lunghi, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata contro il Pontedera.
E' rientrato in gruppo l'attaccante Lorenzo Di Stefano, che non ha ancora giocato una gara ufficiale per colpa di un leggero problema fisico.