Una Torres brutta e scialba nel primo tempo finisce sotto di due gol e pur lottando nella ripresa perde 2-0 con la Sambenedettese. La terza sconfitta di fila (quinta in otto gare) potrebbe costare la panchina a Michele Pazienza. La squadra sassarese è in piena crisi e questa volta a fine partita sono stati decisamente più i fischi di qualche timido applauso di incoraggiamento.

Davvero inaspettata la debacle del primo tempo, dove la Torres ha incassato il gol dopo 30 secondi lasciando libero di colpire sotto porta Eusepi, che pure era noto per essere il bomber dei marchigiani.

Gli ospiti sono andati vicino altre volte al gol e lo hanno trovato al 42’ con Konate che ha ripreso la respinta di Zaccagno su tiro di Eusepi.

Nella ripresa Pazienza ha inserito tre cambi (dopo dieci minuti) e con Dumani, Carboni e Diakite la Torres è passata ad un più equilibrato 4-4-2 riuscendo a prendersi l’inerzia del match. Almeno cinque le occasioni, ma Musso nel recupero ne ha sprecate un paio, mentre al 95’ il tiro di Lunghi è stato smorzato da un difensore. Da segnalare anche le proteste per un fallo da rigore del portiere su Carboni che l’arbitro non ha concesso neppure dopo la visione del Var.

