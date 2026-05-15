Il benessere diventa una disciplina scientifica con il Wellness Park Lab di Sardegna Ricerche. Verrà inaugurato domani – dalle 10 all'edificio 2 del Parco scientifico e tecnologico di Pula – lo spazio innovativo pensato per integrare sport, ricerca applicata, salute e divulgazione.

Wellness Park Lab è una struttura, dotata della più recente attrezzatura per gli esercizi di Street Workout e calisthenics, aperta a chiunque voglia allenarsi, ma pensata per diventare il "laboratorio" di una serie di ricerche su prestazioni atletiche, benessere e protocolli di riabilitazione, valorizzando così il rapporto tra movimento, salute e innovazione.

L'inaugurazione dell'impianto rientra in un programma più ampio con tre giornate dedicate allo sport, all'inclusione e alla formazione, che prevede anche dimostrazioni e competizioni sportive organizzate dalla Asd E-agle Association in collaborazione con Fenalc (Federazione Nazionale) e con il patrocinio di Sport e Salute.

La tre giorni prende il via oggi con il corso di formazione per Tecnico istruttore di Calisthenics e Street Workout. Il 16 e 17 maggio si svolgeranno le gare del Campionato italiano di Calisthenics, che porteranno al Parco tecnologico atleti, tecnici e appassionati. Non mancheranno dimostrazioni sportive inclusive, esibizioni di atleti di alto livello nella disciplina, attività pratiche aperte al pubblico e guidate da istruttori qualificati oltre a momenti educativi per le scuole e le famiglie.

Il Wellness Park Lab rientra nel progetto Sport and Wellness 4 Research di Sardegna Ricerche, nato per promuovere il connubio tra sport, ricerca e innovazione scientifica, favorendo la partecipazione attiva delle comunità, la diffusione di stili di vita sani e lo sviluppo della ricerca applicata allo sport e al benessere.

(Unioneonline)

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