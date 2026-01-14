Partenza inevitabile quella del difensore Mario Mercadante, dato che il trentenne giocatore pugliese aveva chiesto già da un paio di settimane di riavvicinarsi a casa.

La Torres ha ufficializzato «la cessione a titolo definitivo di Mario Mercadante al Casarano Calcio. Il centrale mancino classe 1995, approdato in rossoblù nella stagione 2024-25, disputerà la seconda parte di campionato nel girone C di Serie C con il Club pugliese».

Ora la società sassarese deve decidere se firmare Gianmaria Zanandrea, difensore di 26 anni ex Legnago Salus, che era attualmente svincolato. Sulle qualità tecniche non si discute, bisogna comprendere se il giocatore ha recuperato appieno dai problemi fisici avuti la stagione passata.

Nel frattempo nuovo assalto al Trapani per cercare di riportare l'attaccante Manuel Fischnaller a Sassari. Un primo tentativo, fatto un paio di settimane fa, non è andato a buon fine, ma il club sassarese ci riprova, anche perché il presidente della società siciliana è Antonini, proprietario anche della squadra di basket appena esclusa dalla serie A per inadempienze fiscali che hanno poi portato a non disputare la gara di Bologna e alla partita-farsa contro Trento con un quartetto di ragazzini e gara interrotta dopo neppure 5 minuti.

Va detto che nel calcio la squadra sta scendendo regolarmente in campo, ma ha già ricevuto 15 punti di penalizzazione per inadempienze e il 22 gennaio potrebbe vedersi comminate altre penalizzazioni che potrebbero far precipitare il Trapani dal terzultimo all'ultimo posto.

