Ultima ma non disperata. Il girone d'andata si chiude con la Torres in fondo alla classifica con 11 punti. La squadra più vicina è il Pontedera, penultima a 14 punti. Il quartultimo posto dista 4 lunghezze, quindi la lotta in zona playout resta apertissima.

Se la squadra sassarese non ha ancora ritrovato la vittoria che manca dalla prima giornata, per la prima volta in stagione ha ottenuto tre risultati utili di fila (tutti pareggi) e da tre turni fa sempre punti al "Vanni Sanna". Il tecnico Greco si è affidato ai pretoriani che ha condotto per tre o quattro stagioni e tra esperienza dei giocatori e maggiore libertà loro concessa la Torres è diventata solida, come dimostrano le prestazioni.

Il gol non è più un assillo: 4 reti nelle ultime cinque partite. Manca solo l'ultimo step, quello della vittoria. Solo con qualche successo nel girone di ritorno (almeno 5 o 6) i rossoblù possono risalire la classifica e magari evitare gli spareggi salvezza.

