Serie C, la Torres cerca il colpaccio a PontederaIl tecnico Greco: «Il mese di gennaio sarà fondamentale»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il 2026 si apre sabato con la gara sul campo del Pontedera, unica avversaria battuta nel girone d'andata. Magari è un segno, tanto più che in caso di vittoria sarà aggancio con il 2-0 nei confronti diretti che di fatto relegherebbe i toscani all'ultimo posto con la Torres penultima.
Il tecnico Alfonso Greco è chiaro: «Le prime quattro partite del girone di ritorno sono fondamentali per noi e vanno affrontate come decisive a cominciare da quella sabato a Pontedera, dove affrontiamo una squadra che ha giovani di valore e qualche veterano. Oltretutto anche loro hanno cambiato da poco allenatore».
Nessuna tabella, ma l'esigenza di dover subito incamerare punti per cercare di risalire e migliorare, almeno inizialmente la griglia dei playout.
Nel frattempo si aprirà anche la finestra di mercato di gennaio, ma l'allenatore rossoblù su questo punto avverte: «Sarà un mese lungo, dove le cose cambiano da un giorno all'altro, noi dobbiamo essere pronti a sfruttare l'occasione ma solo per far arrivare le persone giuste che possono darci una mano, inutile prendere qualcuno tanto per dire che stiamo prendendo un giocatore».