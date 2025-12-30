Il 2026 si apre sabato con la gara sul campo del Pontedera, unica avversaria battuta nel girone d'andata. Magari è un segno, tanto più che in caso di vittoria sarà aggancio con il 2-0 nei confronti diretti che di fatto relegherebbe i toscani all'ultimo posto con la Torres penultima.

Il tecnico Alfonso Greco è chiaro: «Le prime quattro partite del girone di ritorno sono fondamentali per noi e vanno affrontate come decisive a cominciare da quella sabato a Pontedera, dove affrontiamo una squadra che ha giovani di valore e qualche veterano. Oltretutto anche loro hanno cambiato da poco allenatore».

Nessuna tabella, ma l'esigenza di dover subito incamerare punti per cercare di risalire e migliorare, almeno inizialmente la griglia dei playout.

Nel frattempo si aprirà anche la finestra di mercato di gennaio, ma l'allenatore rossoblù su questo punto avverte: «Sarà un mese lungo, dove le cose cambiano da un giorno all'altro, noi dobbiamo essere pronti a sfruttare l'occasione ma solo per far arrivare le persone giuste che possono darci una mano, inutile prendere qualcuno tanto per dire che stiamo prendendo un giocatore».

