La prima mossa sul mercato della Torres per il campionato 2026/27 è una partenza. La società ha ceduto a titolo definitivo Antonino Musso al Crotone.

L’attaccante siciliano, classe 1999 è stato ingaggiato con un triennale l'estate scorsa. Ha disputato il girone d'andata con la maglia rossoblù realizzando 5 reti, ma a gennaio ha chiesto di avvicinarsi il più possibile a casa e quindi la società sassarese lo ha ceduto in prestito. Musso ha firmato 9 gol con il Crotone. Come spiega il comunicato della Torres: "Il Club calabrese ha esercitato i diritti per l’acquisizione delle prestazioni sportive a titolo definitivo".

La cessione di Musso fa incamerare alla dirigenza sassarese i soldi necessari per iniziare a muoversi sul mercato. Tra gli obiettivi c'è anche una punta di qualità, data la fine del prestito del centravanti Luciani, rientrato al Ravenna.

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