Cade in casa la Torres, che viene superata al “Vanni Sanna” dalla Pianese in una ripresa giocata in inferiorità numerica per il doppio cartellino a Brentan al 35’. Va detto che in parità numerica i rossoblù avevano combinato pochino, ma una volta rimasti in dieci non c’è stata partita.

Primo tempo avaro di emozioni, la Torres costruisce quattro azioni ma alla fine non riesce a tirare in porta. La svolta al 35’ quando dopo un contrasto tra Brentan e Martey l’arbitro su richiesta degli ospiti consulta il Var e tira fuori il secondo cartellino per il centrocampista rossoblù. Torres in dieci. Il tecnico Pazienza toglie l’esterno Nunziatini, mette la mezzala Sala e passa dal 3-5-2 al 4-3-2 per difendersi meglio senza rinunciare ad attaccare. Il portiere Petriccione sostituisce alla grande Zaccagno con due belle respinte sui tiri di Simeone e soprattutto di Bellini al 44’.

In apertura di ripresa corner da sinistra, mischia e Simeoni insacca. La Torres costruisce solo un tiro da fuori con Sala, angolato ma non potentissimo. Gli ospiti raddoppiano all’83’: punizione e Simeoni di testa mette la gara in cassaforte.

Si chiude con l’ennesima ammonizione per i rossoblù da parte di un arbitro dal metro volubile e comunque non certo casalingo.

