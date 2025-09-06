Serie C: la Pianese espugna il “Vanni Sanna” 2-0Torres condizionata dall’espulsione di Brentan al 35’
Cade in casa la Torres, che viene superata al “Vanni Sanna” dalla Pianese in una ripresa giocata in inferiorità numerica per il doppio cartellino a Brentan al 35’. Va detto che in parità numerica i rossoblù avevano combinato pochino, ma una volta rimasti in dieci non c’è stata partita.
Primo tempo avaro di emozioni, la Torres costruisce quattro azioni ma alla fine non riesce a tirare in porta. La svolta al 35’ quando dopo un contrasto tra Brentan e Martey l’arbitro su richiesta degli ospiti consulta il Var e tira fuori il secondo cartellino per il centrocampista rossoblù. Torres in dieci. Il tecnico Pazienza toglie l’esterno Nunziatini, mette la mezzala Sala e passa dal 3-5-2 al 4-3-2 per difendersi meglio senza rinunciare ad attaccare. Il portiere Petriccione sostituisce alla grande Zaccagno con due belle respinte sui tiri di Simeone e soprattutto di Bellini al 44’.
In apertura di ripresa corner da sinistra, mischia e Simeoni insacca. La Torres costruisce solo un tiro da fuori con Sala, angolato ma non potentissimo. Gli ospiti raddoppiano all’83’: punizione e Simeoni di testa mette la gara in cassaforte.
Si chiude con l’ennesima ammonizione per i rossoblù da parte di un arbitro dal metro volubile e comunque non certo casalingo.