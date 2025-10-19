Serie C femminile: la Women Torres vince a Torino 3-0Esordio vincente per il tecnico Emanuele Riu
Il cambio di allenatore produce subito una vittoria. La Women Torres fa il colpaccio sul campo del Torino per 3-0 nella seconda giornata della serie C femminile.
Nella squadra rossoblù ha debuttato il tecnico Emanuele Riu, ex giovanili del Cagliari, subentrato qualche giorno fa al dimissionario Pierfranco Simula. Gara sbloccata alla mezz'ora da Marika Piras che su calcio di punizione si fa trovare pronta. Al 35' Sotgiu si fa parare da Vaccarino il rigore del possibile 2-0.
Nella ripresa lsi scatena Estella Loupattij che, al 22', dal versante destro entra in area e con un tiro potente a incrociare supera il portiere granata. Il raddoppio lo firma con un eurogol dalla lunga distanza.