Prende il via al completo il torneo di Serie C femminile di basket. Dopo la prima giornata che ha visto solo una partita disputata, nel secondo turno sono scese in campo tutte e 6 le squadre partecipanti. Nelle 3 sfide in programma sono arrivate 2 vittorie esterne e una casalinga.

In vetta. L’unica vittoria interna è quella dell’attuale capolista (ma ha una gara in più) Jolly Dolianova, vittoriosa contro il Panda Monserrato per 56-47. Le padrone di casa guidano il punteggio sin dalle prime battute (14-11 al 10’), allungando poi nel secondo quarto (34-25 al 20’) e mantenendo invariato il margine di vantaggio nella ripresa (42-33 al 30’ e +9 finale). Nelle fila del Jolly è Sacceddu la migliore, con 16 punti.

Colpi esterni. Vincono in trasferta Assemini e Virtus Olbia. Le asseminesi si impongono sul parquet de Il Gabbiano per 17-64. Dopo un leggero equilibrio iniziale (2-9 al 10’), la formazione ospite prende il largo già prima dell’intervallo (10-31 al 20’). Nella ripresa la situazione non cambia e Assemini allunga ulteriormente. Top scorer della gara è Astero, dell’Assemini, con 13 punti. La Virtus Olbia, invece, batte a domicilio il Sinnai per 49-59. Olbiesi prendono il comando delle operazioni sin dai primi minuti (9-20 al 10’) e mantengono un buon margine di vantaggio nell’arco di tutta la gara. Miglior realizzatrice dell’incontro è Fortunato, giocatrice ospite, con 20 punti.

© Riproduzione riservata