Il pugile Ismaele Pintadu guadagna l'accesso alle Fasi Nazionali del campionato italiano Under 15. Fresco vincitore del campionato regionale, l'atleta turritano della SE.SA Boxing sarà impegnato a Foggia dal 4 al 8 novembre nella fase Nazionale del torneo iscritto nella categoria 44kg Under 15.

I partecipanti al Campionato sono ben 183 maschili e 79 femminili suddivisi in varie categorie di peso, i migliori atleti provenienti da tutta Italia e che hanno superato le selezioni regionali. Pintadu al suo esordio assoluto nei tornei nazionali, è accompagnato all'angolo dal padre Pietro Pintadu tecnico 2 livello della Federazione Pugilistica Italiana.

Ottimismo e consapevolezza dei propri mezzi, saranno i punti fermi di questo impegno Nazionale. Ancora una volta la Città di Porto Torres è presente in una competizione di rilievo, a dimostrazione del fatto che il Pugilato è un punto di riferimento nel panorama sportivo locale. Il giovane pugile ha conquistato negli anni importanti risultati vincendo diversi match che lo hanno portato fino alle nazionali.

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