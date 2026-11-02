Nicola Porcu e Aurora Deidda si aggiudicano la 16esima edizione dell'Orange Cup, torneo Open organizzato sui campi del Poggio Sport Village.

Sui campi di Capoterra di sono dati battaglia 110 atleti (83 nel tabellone maschile, 27 nel femminile).

Nel maschile, l'alfiere del Tc Cagliari, accreditato della prima testa di serie, è entrato in gara nei quarti di finale, regolando 6-4, 6-0 Mauro Spanu (Ct 97 Villaputzu), per poi battere 6-1, 6-3 in semifinale Mauro Testa (Quattro Mori Tennis Team). In finale, Porcu si è imposto 6-3, 6-0 sul numero 3 del seeding Mattia Secci (Quattro Mori), che in semifinale aveva avuto la meglio 7-6(2), 6-2 sul "padrone di casa" Federico Visioli, numero 2 del tabellone.

Nel femminile, la portacolori del Ct Decimomannu ha battuto due tesserate del Quattro Mori Tennis Team: 7-6(5), 6-3 in semifinale Sofia Corona e 6-2, 2-6, 6-2 in finale su Eleonora Atzei. Atzei che, nel turno precedente, aveva superato 6-3, 6-2 Sarah Patrizia Stoerbrauck (Poggio Sport Village).

Il doppio maschile è andato a due rappresentanti del circolo ospitante, Federico Visioli e Ludovico Sanna, che in finale hanno superato 6-2, 7-5 Cristian Pilia e Ludovico Dodero dello Sporting Ct Quartu.

Doppio misto vinto da Deidda e Alessio Di Martino del Ct Decimomannu, che hanno battuto 6-4, 6-3 Anna Maria Valli dello Sporting Quartu e Davide Bocchini, anche lui tesserato per il Ct Decimomannu.

La Terza categoria maschile ha visto Samuele Arcaini (Sporting Ct Quartu) spuntarla 7-5, 5-7, 10-8 su Tommaso Casula (Easy Sporting Club).

Nella finale dei Quarta, Mauro Spano (Tc Sarroch) ha regolato 6-1, 6-0 Tommaso Melis (Poggio Sport Village).

Tra i 4.Nc, Marco Caligaris (Tc Assemini) ha battuto 4-6, 6-4, 10-5 Luigino Pau (Easy Tennis).

Durante le premiazioni, nel ripercorrere l'albo d'oro del torneo, la dirigente Gloria Loi, accompagnata dai giudici arbitro Alessandro De Montis, Luca Ariu e Giulia Migoni, ha ricordato come la prima edizione del torneo, nel 2008, fu vinta da Matteo Cannavera, tennista prematuramente scomparso e al quale è stato successivamente dedicato il torneo di qualificazione ai Campionati Italiani. Nell'occasione, alla presenza dell'Assessore del Comune di Capoterra Giovanni Montis e del Fiduciario regionale degli ufficiali di gara Antonella Mura, con i ringraziamenti al Comune, al Comitato regionale Fitp e sponsor, fondamentali per l'organizzazione, è stato sottolineato come i trofei siano stati creati dall'artista ceramista locale Guido Baire.

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