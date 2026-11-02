Un sabato “storto” per l’Alghero Academy che in casa, sul parquet del PalaManchia, è stata sconfitta dal Cus Sassari per 69-76 nella quarta giornata del campionato Dr1.

I ragazzi di coach Mastropietro sono incappati in qualche difficoltà, prima fra tutte la defezione di Bertolini (che al 3' ha dovuto abbandonare per infortunio il campo) e il rischio di poter perdere da subito anche Amado Sahud, che a soli cinque minuti dall’inizio della gara aveva a referto già 3 falli. La squadra si è dovuta riequilibrare e nel frattempo gli avversari facevano il loro gioco, andando al riposo lungo in vantaggio 41-38.

Al rientro in campo, gli algheresi hanno provato fino alla fine a stare in partita e l’ultimo quarto chiuso con un parziale positivo di 16-14 testimonia la loro tenacia. Degna di nota la schiacciata spettacolare di Diakitè (16 punti per lui) e la precisione al tiro degli avversari, che hanno messo ben 14 tiri da 3 punti. Nel conto delle realizzazioni di giornata, Sahud è il top scorer con 30punti, seguito da Onali del Cus Sassari con 20.

Per quanto riguarda la classifica, l’Alghero Academy resta a quota 4punti, frutto di due vittorie, mentre nel prossimo turno ci sarà da affrontare la trasferta sul campo dell’Elmas.



Alghero Academy-Cus Sassari 69-76.

Alghero Academy: Diakitè 16, Manunza 2, Fara 2, Diallo 4, Bertolini, Ibba, Sahud 30, Scalise 2, Monte 8, Tilloca 5.

Cus Sassari: Pinna 2, Demartis 10, Onali 20, Moscaritolo 3, Campus 15, Ebbas 9, Siddi 2, Canu 6, Bellu 1, Silanos 6, Piras 2.

Parziali: 15-18, 23-23, 15-21, 16-14.

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