Continua a ritmi serrati il torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Nei tre gironi isolani cominciano a delinearsi le forze in campo.

Sud. È il terzetto Sinnai, Assemini “Black” e Cagliari Basket (con una partita in più) a guidare la classifica del girone A. Il Sinnai ha rinviato la sua sfida contro il Carloforte ed è stato raggiunto in vetta dalle altre due. Gli asseminesi (che hanno avuto Bonacci miglior realizzatore con 14 punti) si sono imposti sul difficile campo dell’Iglesias per 50-65. I cagliaritani, invece, vincono a Calasetta per 48-74 (tra i padroni di casa, Penoni è il top scorer della gara con 20 punti). Nelle altre 3 gare in programma arrivano successi casalinghi: Assemini “White” vince contro la Sulcis Spes (72-59), Settimo supera i Madas Siliqua, per 78-56, e, nel posticipo del lunedì, il Carbonia ha la meglio contro il Beta con il punteggio di 86-54. Nel girone B, La Casa del Sorriso Su Planu prende il largo in testa alla classifica, grazie alla larga vittoria contro Il Gabbiano (86-54). Nella compagine selargina è Oppo il migliore, con 20 punti. All’inseguimento troviamo Condor Monserrato, Azzurra Oristano e Ferrini Quartu, con una gara in meno. I monserratini hanno la meglio sul Mogoro (67-59, tra i mogoresi spiccano i 24 punti di Pes). Gli oristanesi, invece, espugnano il parquet della Primavera Gonnosfanadiga per 56-71, grazie ad un Bichi autore di 22 punti personali. Infine, la Ferrini vince a Marrubiu per 45-62. Nell’ultima sfida del weekend, la Vitalis San Gavino batte l’Astro per 91-67.

Nord. Nel girone settentrionale, dopo 3 giornate, è la coppia Macomer 2.0-Masters Sassari a guidare la classifica. I primi non hanno problemi contro Ghilarza, superato 91-49. Tra i padroni di casa da segnalare i 29 punti firmati da Marras. La Masters, invece, nel derby di Sassari, supera a domicilio lo Shardana Basket per 52-72 (Vargiu, nella formazione ospite, il migliore con 17 punti). nelle altre sfide di giornata, spicca il colpo esterno di Nuoro, in casa dell’Accademia Olmedo (48-61). Infine, vittorie della Virtus Olbia, contro la Team Sassari Sport (74-57), della Nova Pallacanestro La Maddalena, sulla Demones Ozieri (76-63) e dell’Arzachena, contro l’Olimpia Olbia (86-69).

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