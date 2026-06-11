Le ragazze del Cagliari Beach Soccer sono fra le otto migliori della Women’s Euro Winners Cup, la manifestazione internazionale in corso di svolgimento a Nazaré, in Portogallo. Le rossoblù oggi hanno battuto 9-3 le belghe del Brussels, nella sfida degli ottavi di finale, e conquistato l’accesso ai quarti.

Successo in rimonta per il Cagliari Beach Soccer, andato sotto prima 0-2 (gol di Gonella e Agustina) e poi 1-3 (a segno ancora Gonella, dopo che Privitera aveva accorciato) nel primo tempo. Dal via del secondo, però, è stato un dominio rossoblù col Brussels che non ha avuto scampo: Privitera ha firmato il 2-3, Varvara il pareggio, Illiano il vantaggio e poi si è scatenata Luana Potiguar, con un poker diviso fra fine del secondo tempo e inizio del terzo. A chiudere i conti Varvara con la doppietta personale.

La qualificazione odierna certifica che il Cagliari Beach Soccer giocherà fino a domenica, quando saranno in programma le finali (dal primo all’ottavo posto). Domani alle 10.30 ora italiana, le 9.30 locali, i quarti contro il Barcellona.

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