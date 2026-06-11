Women’s euro winners cup, il Cagliari beach soccer accede ai quartiLe ragazze rossoblù battono il Brussels, ora sfideranno il Barcellona
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Le ragazze del Cagliari Beach Soccer sono fra le otto migliori della Women’s Euro Winners Cup, la manifestazione internazionale in corso di svolgimento a Nazaré, in Portogallo. Le rossoblù oggi hanno battuto 9-3 le belghe del Brussels, nella sfida degli ottavi di finale, e conquistato l’accesso ai quarti.
Successo in rimonta per il Cagliari Beach Soccer, andato sotto prima 0-2 (gol di Gonella e Agustina) e poi 1-3 (a segno ancora Gonella, dopo che Privitera aveva accorciato) nel primo tempo. Dal via del secondo, però, è stato un dominio rossoblù col Brussels che non ha avuto scampo: Privitera ha firmato il 2-3, Varvara il pareggio, Illiano il vantaggio e poi si è scatenata Luana Potiguar, con un poker diviso fra fine del secondo tempo e inizio del terzo. A chiudere i conti Varvara con la doppietta personale.
La qualificazione odierna certifica che il Cagliari Beach Soccer giocherà fino a domenica, quando saranno in programma le finali (dal primo all’ottavo posto). Domani alle 10.30 ora italiana, le 9.30 locali, i quarti contro il Barcellona.