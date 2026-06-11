La vittoria
11 giugno 2026 alle 16:34
Pallavolo, all'Airone Settimo il campionato Under: battuta l'Aquila per 3-2Le atlete si sono imposte al tie-break dopo una sfida equilibrata e ricca di spettacolo
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Ennesino successo per la pallavolo locale. L’Airone Settimo ha vinto a Dolianova la finale del campionato Under 15 Femminile promozionale, superando il GS Aquila con il punteggio di 3-2 al termine di una gara combattuta ed emozionante.
Un successo importante per le giovani atlete dell’Airone, capaci di imporsi al tie-break dopo una sfida equilibrata e ricca di spettacolo, fra due squadre fortissime nel settore.
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