Ennesino successo per la pallavolo locale. L’Airone Settimo ha vinto a Dolianova la finale del campionato Under 15 Femminile promozionale, superando il GS Aquila con il punteggio di 3-2 al termine di una gara combattuta ed emozionante.

Un successo importante per le giovani atlete dell’Airone, capaci di imporsi al tie-break dopo una sfida equilibrata e ricca di spettacolo, fra due squadre fortissime nel settore.

 

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