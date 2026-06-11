La giovane cestista sarda Fatima Ramahi convocata in NazionaleL’atleta del G.S. Oratorio Elmas scelta per il raduno azzurro in programma dal 29 giugno al 13 luglio
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C’è anche una giovane cestista sarda tra le convocate della Nazionale Under 15 femminile. Fatima Ramahi, atleta del G.S. Oratorio Elmas, è stata infatti inserita dal tecnico Tommaso Moscovini nell’elenco delle giocatrici che prenderanno parte al raduno azzurro in programma dal 29 giugno al 13 luglio.
L’appuntamento si svolgerà a Roma e rappresenterà una tappa importante nel percorso della selezione italiana, che al termine del periodo di preparazione parteciperà al tradizionale Torneo dell’Amicizia, manifestazione internazionale dedicata alle migliori promesse del basket europeo.
Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Fip Sardegna Salvatore Serra: "In qualià di Presidente insieme ai consiglieri e a tutti i collaboratori della FIP Sardegna, desidero esprimere i più vivi complimenti a Fatima per questa meritata convocazione.
Vedere una nostra giovane atleta raggiungere la maglia azzurra è un motivo di immenso orgoglio per tutto il movimento cestistico sardo. Questa convocazione premia l’ottimo lavoro svolto dal G.S. Oratorio Elmas
A Fatima va il più caloroso in bocca al lupo da parte di tutta la grande famiglia della pallacanestro sarda. Siamo certi che saprai farti valere, portando in alto il nome della Sardegna anche in campo internazionale. Forza Fatima, tutta l’isola fa il tifo per te!“