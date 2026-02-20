È già iniziato il lungo fine settimana cestistico regionale. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati due gli anticipi nei tornei di Divisione Regionale 1 e 2. In Serie B Femminile, tra domani e domenica si gioca l’ultima giornata della regular season.

Serie B Femminile. L’ultimo impegno della prima fase propone lo scontro diretto tra le terze in classifica, Antonianum e San Salvatore. La capolista Mercede, invece, sarà impegnata nel più classico dei testa-coda contro la Pallacanestro Nuoro. Il quadro completo della nona e ultima giornata di ritorno: Antonianum Quartu-San Salvatore Selargius, domani ore 18.30; Mercede Alghero-Pallacanestro Nuoro, domani ore 18.30; Su Planu-Astro, domenica ore 18; Elmas-Il Gabbiano, domenica ore 18.30. Riposa Fenix Sassari.

Divisione Regionale 1. Nell’anticipo di ieri il Sinnai si è imposto contro il Genneruxi Cagliari per 68-55. Le altre sul parquet tra sabato e domenica. Il CUS Cagliari, primo della classe, andrà a far visita al San Sperate, anche se il big match di giornata si giocherà a Elmas, tra i padroni di casa, terzi, e il CMB Porto Torres, secondo. Il programma della settima giornata di ritorno: Sinnai-Genneruxi 68-55; CUS Sassari-Ferrini, domani ore 18; San Sperate-CUS Cagliari, domani ore 18.30; Mogoro-SAP Alghero, domani ore 18.30; Elmas-CMB Porto Torres, domani ore 19; Astro-Assemini, domani ore 18.30; Santa Croce Olbia-Atletico Cagliari, domenica ore 18.30.

Divisione Regionale 2. Ieri, antipasto di giornata con la vittoria esterna, nel girone Sud, del Condor Monserrato sul campo del Beta. Fari puntati, però, sulla sfida di domenica tra il Cagliari Basket e l’Azzurra Oristano, prima in classifica. Al nord prosegue a pieno ritmo la seconda fase del campionato. Sud. Quarta di ritorno: Beta-Condor Monserrato 57-71; Il Gabbiano-Primavera, domani ore 19; Cagliari Basket-Azzurra Oristano, domenica ore 19; CUS Cagliari-Antonianum Quartu, lunedì ore 21; Carbonia-Serramanna, martedì ore 20.30; Settimo-Marrubiu, martedì ore 21; Iglesias-Carloforte (28/04); La Casa del Sorriso-Genneruxi (29/04). Nord (Seconda Fase). Seconda giornata di Andata. Girone Verde: Masters Sassari-Shardana Basket, domani ore 20; Macomer 2.0-Mercede Alghero, domani ore 20; Olimpia Olbia-Dinamo 2000, domani ore 19.30; Sennori-S. Elene, domenica ore 18.30. Girone Azzurro: Virtus Olbia-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 19; Arzachena-CMB Porto Torres, domenica ore 17; Nova Pallacanestro-Ichnos Nuoro (rinv.); Ghilarza-Accademia Olmedo, lunedì ore 19.30.

© Riproduzione riservata