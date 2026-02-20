La 25esima giornata del campionato di Serie D, girone G, si apre con un anticipo dal peso specifico elevatissimo in chiave salvezza. Domani (sabato) alle 14, al “Campo Principale” di Sassari, il Latte Dolce ospita l’Ischia in uno scontro diretto che vale doppio. I sassaresi hanno 31 punti e un solo punto di margine sulla zona playout; gli ospiti inseguono a quota 30 e devono ancora recuperare una gara. Numeri che raccontano la delicatezza della sfida, con due formazioni chiamate a muovere la classifica per evitare di essere risucchiate nelle sabbie mobili del finale di stagione.

Domenica 22 febbraio, alle 14.15, allo stadio Is Arranas di Tertenia, la Costa Orientale Sarda affronta il Trastevere, seconda forza del campionato. La squadra allenata da Francesco Loi cerca continuità dopo la preziosa vittoria conquistata sul campo dell’Anzio e soprattutto vuole ritrovare punti davanti al proprio pubblico, dove è reduce da quattro sconfitte consecutive. Di fronte un avversario di spessore, secondo in classifica e reduce da quattro successi di fila, numeri che impongono ai sardi una prova di grande attenzione e personalità.

Trasferta ostica per il Monastir, autentica sorpresa del torneo. La matricola guidata da Marcello Angheleddu, terza in classifica e reduce da tre vittorie consecutive, sarà impegnata alle 14.30 allo stadio “Francesca Gianni” di Roma contro l’Atletico Lodigiani. I capitolini, dopo un ottimo avvio di ritorno, hanno rallentato nelle ultime settimane, raccogliendo un solo punto nelle più recenti uscite. Per il Monastir si tratta di un banco di prova importante per consolidare la propria posizione nelle zone nobili della graduatoria.

Sempre alle 14.30, al “Pasquale Pinna”, il Budoni riceve la Palmese in una sfida delicatissima in chiave salvezza. I biancocelesti non vincono da dieci turni e domenica scorsa hanno sfiorato l’impresa sul campo della Nocerina. Anche in questo caso i punti in palio pesano in maniera determinante.

Chiude il quadro, alle 14.30 allo stadio “Turiddo Madami” di Civita Castellana, la sfida tra l’Olbia e il Flaminia Civita Castellana, quinta forza del girone. I bianchi, scivolati in terzultima posizione, sono chiamati a fare risultato per non perdere ulteriore terreno nella corsa salvezza. L’incontro si disputerà a porte chiuse per la concomitanza con la manifestazione di chiusura del Carnevale Civitonico.

