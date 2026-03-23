Terza giornata della fase a orologio favorevole alle squadre impegnate in casa nel torneo di Serie B Femminile di basket. Tra le mura amiche, infatti, si impongono Mercede Alghero, Fenix Sassari e Su Planu.

La Vetta. La capolista ospitava l’Antonianum Quartu, terza forza del torneo. Le ragazze allenate da Manuela Monticelli si impongono per 74-64 al termine di una gara sempre condotta. Pronti via e le catalane volano sul +9 (26-17 al 10’). Margine che aumenta nel corso del secondo quarto, fino al 45-33 dell’intervallo. Al rientro dal riposo lungo le quartesi reagiscono e riescono a ridurre il passivo sotto la doppia cifra (55-46 al 30’). Negli ultimi 10’ la Mercede controlla la situazione e porta a casa la vittoria numero 18 in stagione. Miglior realizzatrice della gara è Murgia, talento delle padrone di casa, con 28 punti.

Le altre. Tra le altre partite in programma spicca il successo della Fenix Sassari contro Elmas, per 68-64, al termine di 40’ combattuti. Sassaresi avanti nel punteggio nelle prime due frazioni, seppur con un margine minimo (20-19 al 10’ e 41-38 al 20’). Situazione simile nella ripresa, con la Fenix che cerca l’allungo chiudendo sul + 4 sia la terza frazione (55-51 al 30’) che l’ultima. Da segnalare, a livello individuale, nelle fila delle padrone di casa, i 22 punti siglati da Martellini.

Vince e convince il Su Planu che si impone per 68-38 contro Il Gabbiano. Dopo un avvio equilibrato (15-16 al 10’), il break della compagine selargina arriva nel corso del secondo quarto (38-25 al 20’). Dopo il riposo lungo prosegue la progressione (54-32 al 30’), fino al +30 della sirena finale. Top scorers della gara sono Aielli e Lucchini, del Su Planu, con 13 punti. Per Fenix Sassari e Su Planu è la nona vittoria stagionale. Rinviata, infine, al 15 aprile, la sfida tra Pallacanestro Nuoro e San Salvatore Selargius.

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