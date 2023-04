Vincono tutte le formazioni di testa nel campionato di Serie B Regionale Femminile.

In C Femminile, invece, ufficiale il nome della prima finalista per la promozione nella categoria superiore. Per la seconda si dovrà attendere il weekend dopo Pasqua.

Serie B. Stravince la Virtus Cagliari, che porta così a 21 il numero di vittorie consecutive in stagione, contro il Cus Cagliari (30-114). Non c’è partita tra la compagine di casa e quella allenata da Fabrizio Staico, che già all’intervallo ha un vantaggio di quasi 30 punti (19-48). Tra le virtussine, Demetrio Blecic chiude con 21 punti personali. Colpo esterno dell’Antonianum Quartu, in casa della New Basket Ploaghe (49-67), che mantiene così la seconda posizione in solitaria. Quartesi che volano a +19 al 20’ (22-41). Divario consolidato nella terza frazione (38-55 al 30’) e nell’ultima. Miglior realizzatrice è Ljubenovic, con 22 punti. Vittoria casalinga, infine, per la Kiron Elmas, che supera 59-41 il Su Planu. Masesi avanti sin dal primo quarto (19-9 al 10’) e divario che si mantiene sopra la doppia cifra fino al terzo. Nell’ultima frazione ulteriore allungo del quintetto allenato da Nello Schirru, trascinata anche dai 15 punti di Concu. Rinviata, infine, al 14 aprile la partita tra San Salvatore Selargius e Cantina Giba Astro.

Serie C. È il Basket 90 Sassari la prima finalista del campionato. La formazione allenata da Andrea Doro, infatti, batte nella seconda gara della serie il Condor Monserrato per 43-59, chiude la serie sul 2 a 0 e ora attende l’avversaria. Avversaria che verrà fuori dall’altra semifinale, quella che mette di fronte Nulvi e Basket Quartu. Le nulvesi, dopo aver vinto gara 1, cadono infatti a Quartu per 57-48. Brave le ragazze quartesi che, dopo 3 quarti di grande equilibrio (41-43 al 30’), fanno il break decisivo nell’ultima frazione, portando a casa la possibilità di disputare la “bella”. A Nulvi non basta aver avuto la miglior realizzatrice, Fidossi con 16 punti. Gara 3 è in programma nel weekend successivo a quello di Pasqua.

