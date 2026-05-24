Pronostici rispettati nei playoff di Seconda Categoria: saranno La Salle e Golfo Aranci a contendersi la finalissima promozione dopo due semifinali dominate già nelle gare d’andata e confermate nei ritorni.

Il La Salle ha staccato il pass per l’ultimo atto grazie al successo ottenuto contro il Monreale. Dopo il 2-0 dell’andata, la formazione sassarese ha gestito il vantaggio anche nella sfida di ritorno, imponendosi ancora per 1-0 e chiudendo definitivamente i conti. Ai padroni di casa serviva una vera impresa per ribaltare il risultato, ma il La Salle ha confermato solidità e organizzazione, meritando l’accesso alla finale.

Nell’altra semifinale il Golfo Aranci ha fatto valere tutta la propria superiorità contro l’Ottava. Dopo il largo 6-1 conquistato nella prima sfida, il ritorno si è trasformato in una formalità: è arrivata un’altra vittoria netta per 4-0, che ha certificato il dominio della squadra gallurese nell’arco dei 180 minuti.

I risultati delle gare di ritorno

Monreale – La Salle 0-1

Golfo Aranci – Ottava 4-0

Le due squadre più attese alla vigilia conquistano così la finale playoff, che promette spettacolo ed equilibrio tra due formazioni protagoniste di una stagione di altissimo livello.

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