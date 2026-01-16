Partirà stanotte, con l’anticipo del campionato di Divisione Regionale 2 tra Marrubiu e La Casa del Sorriso Su Planu, il fine settimana di appuntamenti cestistici regionali.

Serie B Femminile. Impegno casalingo per la prima della classe, la Mercede Alghero contro Elmas. Stesso discorso per la diretta inseguitrice Astro Cagliari, che attende la visita de Il Gabbiano. Il programma della quarta di ritorno: Mercede Alghero-Elmas, domani ore 18.30; Basket Su Planu-Antonianum, domenica ore 17; Pallacanestro Nuoro-Fenix Sassari, domenica ore 19; Astro Cagliari-Il Gabbiano, domenica ore 18. Riposa San Salvatore Selargius.

Divisione Regionale 1. Turno ostico per la capolista CUS Cagliari che attende la visita del Genneruxi, quarta forza del torneo. Il CMB Porto Torres se la vedrà, invece, contro il Basket San Sperate. Le partite della seconda giornata di ritorno: CMB Porto Torres-Basket San Sperate, domani ore 19.30; Astro-CUS Sassari, domani ore 18.30; Santa Croce Olbia-Basket Mogoro, domenica ore 18.30; Basket Assemini-Sinnai Basket, domenica ore 20.30; Atletico Cagliari-Elmas, domenica ore 19; CUS Cagliari-Genneruxi, domenica ore 19; SAP Alghero-Ferrini Quartu, domenica ore 18.

Divisione Regionale 2. Il via oggi con l’anticipo, alle 21, tra Marrubiu e La Casa del Sorriso. Sempre nel girone meridionale spicca lo scontro diretto tra Serramanna e Azzurra Oristano, rispettivamente seconda e prima. Al Nord, invece, in campo per la quinta giornata di ritorno. Sud. La 14sima giornata di andata: Pol. Marrubiu-La Casa del Sorriso, stasera ore 21; Antonianum Quartu-Basket Iglesias, domani ore 19; Carloforte-Primavera Gonnosfanadiga, domani ore 18.30; Condor Monserrato-Cagliari Basket, domani ore 19; CUS Cagliari-Settimo, domani ore 19; Genneruxi-Carbonia, domani ore 18.15; Serramanna-Azzurra Oristano, domenica ore 19; Il Gabbiano-Beta, martedì ore 20. Nord. Quinta giornata di ritorno. Girone A: Virtus Olbia-Sennori, domani ore 19; Nova Pallacanestro-Masters Sassari, domenica ore 11; Arzachena Basket-Olimpia Olbia, domenica ore 19; Accademia Olmedo-Mercede Alghero, domenica ore 19. Girone B: CMB Porto Torres-Shardana Basket, domani ore 17; Macomer 2.0-Basket Ghilarza, domani ore 20; Dinamo 2000 Sassari-S. Elene, domenica ore 17.30; Ichnos Nuoro-Pallacanestro Nuoro (rinv.).

