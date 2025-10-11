È stato un sabato di sorrisi per la pallacanestro femminile sarda di Serie A2. Sia la Sardegna Marmi Virtus Cagliari che il Cus Cagliari hanno conquistato i primi punti stagionali, imponendosi rispettivamente sul parquet di Empoli e in casa contro Treviso. Le virtussine, al debutto dopo il turno di riposo della prima giornata, hanno colto un prezioso successo esterno, mentre le universitarie si sono riscattate subito dal ko d’esordio di Umbertide trovando la prima vittoria davanti al pubblico di Sa Duchessa.

Qui Cus. Debutto casalingo vincente per il Cus Cagliari, che inaugura la stagione a Sa Duchessa superando la Nuova Pallacanestro Treviso 63-57. Una prova di carattere e precisione al tiro per le ragazze di coach Xaxa, trascinate dalle dieci triple complessive firmate dal duo Piedel-Bovenzi.

Dopo un primo quarto equilibrato (15-15), le universitarie hanno accelerato nel secondo periodo toccando il +14, mostrando solidità. Treviso ha provato a rientrare fino al -4 all’intervallo, ma il Cus ha mantenuto lucidità e controllo, gestendo il vantaggio fino al termine. Un successo prezioso che restituisce fiducia dopo il -27 accusato in Umbria nel turno inaugurale

Qui Virtus. Inizia con il piede giusto l’avventura in A2 della Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che sbanca Empoli 78-71 al termine di una gara in crescendo. Le padrone di casa erano partite meglio (17-7), ma le cagliaritane hanno reagito bene, trovando ritmo e soluzioni nel secondo quarto per tornare in parità a metà gara (31-31). Dopo l’intervallo, la formazione di coach Staico ha alzato l’intensità difensiva e trovato continuità in attacco con El Habbab e Zieniewska sugli scudi, firmando l’allungo decisivo nel finale.

Cus Cagliari-Nuova Pall. Treviso 63-57

Cus Cagliari: Piedel 18, Bovenzi 24, Reggiani, Peric 16, Gagliano, Poddighe, Caldaro 2, Lai, Cassai 3, Salvemme, Spiga Trampana ne, Corso ne. Allenatore Xaxa

Nuova Pall. Treviso: Streri, Prete 4, Falenczyk 21, Jacquot 11, Nicora 9, Franceschini ne, Bocchetti 5, Buranella 3, Baron 4, Baseggio ne. Allenatore Conte

Parziali: 15-15; 35-31; 47-42

Use Empoli-Sardegna Marmi Cagliari 71-78

Use Empoli: Logoh 11, Lussignoli 14, Ianezic 11, Vente 4, Rylichova 23, Corsi ne, Panchetti ne, Ruffini, Ndiaye 2, Casini 4, Manetti ne, Antonini 2. Allenatore Cioni

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 12, Zieniewska 18, El Habbab 21, Tykha 3, Pellegrini 3, Deidda ne, Gallus, Pasolini ne, Corda 8, Mattera 11, Anedda. Allenatore Staico

Parziali: 20-12; 31-31; 55-57

© Riproduzione riservata