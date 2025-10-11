Per la seconda giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis femminile a squadre, il Tc Cagliari ospita sul rosso di Monte Urpinu le torinesi dello Stampa Sporting.
Le ragazze di capitan Carla Lucero hanno esordito pareggiando 2-2 ad Arezzo, sui campi del Ct Giotto, mentre le piemontesi hanno subito un poker amaro a domicilio per mano delle genovesi del Park Tc.
Lucero soddisfatta dall'esordio delle sue ragazze: “E' stata una giornata positiva su un campo non facile come quello di un circolo prestigioso come il Tennis Club Giotto. L’aspetto più importante è stato l’esordio in serie A della nostra giovane atleta Sara Festa, frutto del vivaio”.
La capitana rossoblu guarda avanti: “Sappiamo che non sarà un campionato facile per la bravura delle nostre avversarie, ma ci metteremo il massimo impegno per cercare di fare il meglio possibile”.

© Riproduzione riservata