Serie A2, esordio casalingo per il Tc CagliariDopo il pareggio di Arezzo, le ragazze di capitan Carla Lucero ospitano le torinesi dello Stampa Sporting
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Per la seconda giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis femminile a squadre, il Tc Cagliari ospita sul rosso di Monte Urpinu le torinesi dello Stampa Sporting.
Le ragazze di capitan Carla Lucero hanno esordito pareggiando 2-2 ad Arezzo, sui campi del Ct Giotto, mentre le piemontesi hanno subito un poker amaro a domicilio per mano delle genovesi del Park Tc.
Lucero soddisfatta dall'esordio delle sue ragazze: “E' stata una giornata positiva su un campo non facile come quello di un circolo prestigioso come il Tennis Club Giotto. L’aspetto più importante è stato l’esordio in serie A della nostra giovane atleta Sara Festa, frutto del vivaio”.
La capitana rossoblu guarda avanti: “Sappiamo che non sarà un campionato facile per la bravura delle nostre avversarie, ma ci metteremo il massimo impegno per cercare di fare il meglio possibile”.