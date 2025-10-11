Seconda giornata per il campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre. Per il girone 1, il Tc Cagliari è di scena ad Appiano, sui campi del Tc Rungg. Si sfidano due compagini che hanno vinto 3-1 all'esordio, le cagliaritane 3-1 in casa contro le romane del Tc Parioli, le bolzanine in casa del Tc Padova.

“E' stato un bel weekend, perchè per noi le squadre sono parte di un progetto che va aldilà di vincere o perdere in campionato. Ovviamente ci fa molto piacere essere nella massima categoria, ma l'importante è far crescere il movimento nel circolo, vedere i ragazzi che vengono il sabato a fare la clinic con le giocatrici, poi la domenica vengono a fare i raccattapalle e a tifare”. Commenta così l'esordio Martin Vassallo Arguello, capitano del Tc Cagliari, che guarda crescere le sue giocatrici, “E' importante vedere i nostri “vivai”, come Barbara e Marcella Dessolis, sempre più solide, cresciute. In più, c'è stata la vittoria e siamo stati contenti. E' stato un onore avere con noi una giocatrice in crescita come Leyre Romero, gioca anche la Billie Jean King Cup con la Spagna e ha molto futuro. Tra parentesi, mi è molto dispiaciuto che abbia avuto un piccolo infortunio alla caviglia sul 2-2 al terzo e non sia riuscita a finire la partita come avrebbe voluto. E' una ragazza straordinaria, si è messa a i della squadra”.

Vassallo Arguello continua a guardare avanti: E' stato un fine settimana con molta condivisione e abbiamo anche l'onore di essere la squadra in Serie A che porta avanti la bandiera della Sardegna. Fa bene a tutto il movimento sardo. Sono sicuro che la Sardegna meriti di avere squadre nelle massime categorie del tennis italiano e siamo contenti di questo. Sappiamo che era solo la prima partita, che è una categoria difficilissima e speriamo di far bene anche le prossime”.

© Riproduzione riservata