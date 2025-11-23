Serie A1, il Tc Cagliari stoppato in semifinaleLe ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello sono state sconfitte nel doppio di spareggio dal Ct Palermo
Il Tc Cagliari sfiora la finale nel campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre. Dopo la sconfitta per 3-1 di domenica scorsa in trasferta, le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello hanno pareggiato i conti con il 3-1 casalingo di ieri, ma poi hanno perso il doppio di spareggio.
I risultati.
Alessandra Mazzola (C) b. Anastasia Abbagnato 2-6, 6-1, 6-3
Giorgia Pedone b. Nuria Brancaccio (C) 4-6, 6-2, 6-3
Marcella Dessolis (C) b. Federica Bilardo 6-3, 4-6, 6-3
Brancaccio/Dessolis(C) b. Abbagnato/Pedone 7-5, 2-6, 10-8
Abbagnato/Pedone b. Brancaccio/Dessolis(C) 4-6, 7-6(3), 10-5.