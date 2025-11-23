Il Tc Cagliari sfiora la finale nel campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre. Dopo la sconfitta per 3-1 di domenica scorsa in trasferta, le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello hanno pareggiato i conti con il 3-1 casalingo di ieri, ma poi hanno perso il doppio di spareggio.

I risultati.
Alessandra Mazzola (C) b. Anastasia Abbagnato 2-6, 6-1, 6-3
Giorgia Pedone b. Nuria Brancaccio (C) 4-6, 6-2, 6-3
Marcella Dessolis (C) b. Federica Bilardo 6-3, 4-6, 6-3
Brancaccio/Dessolis(C) b. Abbagnato/Pedone 7-5, 2-6, 10-8
Abbagnato/Pedone b. Brancaccio/Dessolis(C) 4-6, 7-6(3), 10-5.

