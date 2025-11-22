Si sono giocate tre gare del girone A della Seconda caegoria. Il Sinnai è stato travolto per 7-0 dal La Salle, a segno con Mirko Melis, De Caria, Manca, doppietta di Figus, Frau, 92’ e A. Vacca.

Con una rete segnata da Baldelli, l'Uragano Pirri ha vinto per 1-0 sul campo dell'Accademia Sarrabese di Villaputzu mentre la Castiadese è stata battuta per 6-3 sul suo campo dalla capolista Settimo San Pietro. Le reti: 7’ e 68’ Onidi, 9’ e 38’ Mela, 25’ (r) Corda, 41’ Di Laura, 57’, 60’ (r) e 93’ Melis.

