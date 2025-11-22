Questa volta è il terzo quarto a fare la differenza. La Sardegna Marmi Cagliari firma la seconda vittoria consecutiva in A2 Femminile, superando Viterbo per 66-54 davanti al pubblico amico del PalaRestivo. Per le biancoblù, che centrano il quarto successo stagionale, arriva anche l’aggancio al San Salvatore in classifica a quota 8 punti.

La partita si accende subito: la Virtus parte con buone percentuali e prova a scappare, ma le laziali restano aggrappate al match e, complice un break nel finale del primo periodo, ribaltano l’inerzia. Il copione rimane sostanzialmente invariato anche nel secondo quarto, con le due squadre a rispondersi colpo su colpo senza che nessuna riesca a prendere il controllo.

Tutto cambia dopo la pausa lunga. La squadra di Staico rientra in campo con un’altra faccia: il parziale di 26-13 che ne nasce è lo snodo della serata e permette alla Virtus di issarsi fino al +14, vantaggio che resterà quasi intatto fino alla fine nonostante i tentativi di rimonta ospiti.

A guidare la fuga ci pensa ancora una volta la coppia Zieniewska–El Habbab, entrambe vicine alla doppia-doppia e sempre più centrali negli equilibri della squadra. Accanto a loro, da sottolineare la solidità di Corda, che cattura 10 rimbalzi e si fa sentire anche in attacco, e l’efficacia di Mattera, precisa e affidabile.

Virtus Cagliari-Ants Viterbo 66-54

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 2, Zieniewska 18, El Habbab 19, Corda 7, Pellegrini, Deidda 2, Ferrarese, Gallus 3, Pasolini, Mattera 12, Tykha 3, Anedda. Allenatore Staico

Terme Salus Viterbo: A. Puggioni 5, Gionchilie 17, Cutrupi 2, Pasquali 3, Myklebust 11, Paco, S. Puggioni ne, Imuentinyan 4, Bardarè ne, Stanislavova 12. Allenatore Scaramuccia

Parziali: 18-19; 22-25; 48-38

© Riproduzione riservata