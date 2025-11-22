Sono venti i giocatori della Cos Ogliastra Sarrabus convocati dall'allenatore Francesco Loi per la gara di domani col Cassino. La gara si giocherà alle 14 a Tertenia.

Il tecnico ha convocato Xaxa, Rossetti, Feola, Zurbriggen, Piredda, Spanu, Cabiddu, Murgia, Marsilii, Sacko, Loi, Demarcus, Zaino, Intinacelli, Satalino,Nurchi, Marini, Floris, Castellanos e Loddo.

La Cos punta al successo che manca da tre giornate. Il Cassino è ultimo con appena cinque punti in classifica.

