Serie D
22 novembre 2025 alle 19:49
La Cos ospita il Cassino: convocati venti giocatoriLa gara è in programma a Tertenia
Sono venti i giocatori della Cos Ogliastra Sarrabus convocati dall'allenatore Francesco Loi per la gara di domani col Cassino. La gara si giocherà alle 14 a Tertenia.
Il tecnico ha convocato Xaxa, Rossetti, Feola, Zurbriggen, Piredda, Spanu, Cabiddu, Murgia, Marsilii, Sacko, Loi, Demarcus, Zaino, Intinacelli, Satalino,Nurchi, Marini, Floris, Castellanos e Loddo.
La Cos punta al successo che manca da tre giornate. Il Cassino è ultimo con appena cinque punti in classifica.
