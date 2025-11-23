

Si disputa oggi la quinta giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre. Sabato 15 si è giocato l'anticipo di Prima Serie femminile tra Cus Cagliari e Tc Terranova A, mentre si è disputato ieri il recupero della quarta giornata tra Torres e le stesse universitarie. Ecco partite e classifiche della Prima Serie.



Prima serie maschile.

Tc70 Oristano A-Torres Tennis (ore 9)

Poggio Sport Village A-Tc Terranova A (10)

Tc Alghero-Tc Cagliari A

Riposa: Tc Moneta.



La classifica: Tc Terranova A 8; Poggio Sport Village A* 6; Tc Cagliari A** 4; Torres Tennis** e Tc Moneta 2; Tc Alghero A* e Tc70 Oristano 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).



Prima serie femminile.

Cus Cagliari-Terranova 0-3 (giocata il 15/11)

Torres-Cus Cagliari 3-0 (giocata ieri)

Quattro Mori Tennis Team A-Torres (ore 10)

Tc Alghero-Tc Cagliari A

Riposa: Sporting Ct Quartu A.



La classifica: Torres Tennis 8; Quattro Mori Tennis Team A**, Tc Cagliari A*, Sporting Ct Quartu A e Tc Terranova A 4; Tc Alghero** e Cus Cagliari 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).

