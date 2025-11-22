I precedenti col Coghinas sono alla pari: quest’anno in Coppa Italia contro la squadra allenata da Paolo Congiu l’Arzachena Academy Costa Smeralda ha perso la gara d’andata in trasferta 2-0 e vinto quella di ritorno in casa 1-0 con gol di Goy.

A fare la differenza per il passaggio del turno la rete in più segnata dai rossoblù, che domani tornano al Biagio Pirina per la prima sfida in campionato. Gli smeraldini arrivano al match della 12ª giornata di Promozione affamati di punti e determinati a interrompere le serie negativa di quattro sconfitte, che gli ha fatto perdere diverse posizioni in classifica. Come sottolineato dal tecnico Mauro Ottaviani, nel momento in cui gli episodi girano a sfavore occorre più cattiveria agonistica, un mantra che l’allenatore ha ribadito per tutta la settimana.

Quanto all’avversario, il Coghinas formato playoff viene da due vittorie importanti che gli hanno permesso di guadagnare la quinta piazza con 20 punti e 4 di vantaggio proprio sull’Arzachena, scivolata all’ottavo posto ma pronta a riprendersi la scena del girone B.

Squadre in campo alle 15: Arzachena-Coghinas sarà diretta da Alessia Folino della sezione di Olbia (assistenti Samuel Fronteddu di Nuoro e Mario Canu di Olbia).

© Riproduzione riservata