Il Carbonia va a caccia del riscatto contro la OsseseL’obiettivo è tornare a fare punti
Nel rinato manto erboso dello stadio Zoboli (e in attesa dell’installazione dei nuovi fari per le gare in notturna) arriva la temibile Ossese e fra i sulcitani c’è voglia di riscatto: il Carbonia oggi 22 novembre nell’anticipo delle ore 15 cercherà di cancellare la sconfitta per 2-0 patita in trasferta contro il Calangianus. Sconfitta strana perché il Carbonia ha comunque riposto impegno e tenacia, ma ha peccato in zona gol. Il tecnico Graziano Mannu dovrebbe avere a disposizione l’intera rosa.
La posizione di classifica è più che dignitosa (la scorsa settimana il Carbonia si era presentato alla gara contro il Calangianus addirittura a ridosso della quarta in classifica), e l’obiettivo è tornare a fare punti benchè l’Ossese si presenti come avversario tosto e molto pericoloso. In questa fase iniziale del torneo di Eccellenza si sta prefigurando per il Carbonia uno scenario per certi versi analogo ad alcuni tratti della passata stagione: alternanza di sconfitte esterne e vittorie interne. Ma con la vittoria che consegna i 3 punti questo alla lunga rappresenta un beneficio anche se la teoria va poi tradotta nella pratica.